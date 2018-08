Assemblea di Lega Serie B oggi in via Rosellini a Milano, presenti 18 società su 19: sul tema blocco dei ripescaggi, l'Assemblea ha ribadito all’unanimità la sua posizione unitaria sul tema del campionato a 19 squadre in seguito alle decisioni assunte dalle delibere adottate dalla Federazione. Ecco le parole del presidente Balata: "Auspichiamo una convergenza di tutte le leghe, a partire dalla Lega Pro, sulla nostra posizione. Che non è nata lo scorso 13 agosto, ma è datata negli anni e serve per dare maggior solidità al sistema in futuro. Siamo pronti a sederci intorno ad un tavolo per discutere di come ristrutturare i campionati, ma di proposte al momento ne ho viste e sentite poche".