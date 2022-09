Al termine di un match non facile contro il Frosinone, il Benevento è riuscito a togliere lo zero dalla casella delle vittorie conquistando così il primo successo stagionale. Ora i giallorossi, a quota 4 punti in tre partite, cercano la prima vittoria esterna in casa di un Venezia fermo a quota quattro punti in classifica. Previsto equilibrio nella sfida del “Penzo” con un leggero vantaggio per i padroni di casa, offerti tra il 2,50 e il 2,55. Fissato tra i 2,85 e 2,89 il segno «2», mentre il pareggio si attesta a 3,10. Il Venezia finora ha ottenuto tre “Goal” in altrettante uscite e anche sabato sera è questa l’opzione preferita dai bookie, a 1,73 contro l’1,90 del No Goal. Per quanto riguarda i possibili protagonisti in zona gol, Francesco Forte, centravanti ospite, dopo la doppietta contro il Frosinone vuole giocare il classico scherzo dell’ex. Un nuovo centro dell’attaccante romano si gioca a 3,25, mentre il terzo centro consecutivo di Mickael Cuisance oscilla tra 8 e 11 volte la posta.