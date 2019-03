Si chiude questa sera, alle 21, la 28esima giornata di Serie B. Sera del debutto di Serse Cosmi sulla panchina del Venezia, che subito sfida il suo passato, il Palermo secondo in classifica e pronto a rispondere al Brescia, uscito vincente, all'ultimo respiro, sul campo del Cosenza, e al Verona, a pari punti coi rosanero.



Il Venezia, a oggi, è quartultimo in classifica, con 26 punti, alla pari del Foggia, e reduce da 4 sconfitte nelle ultime 5, con la vittoria che manca dal 27 gennaio. Il Palermo, invece, è tornato i 3 punti nell'ultimo turno, vinto contro il Lecce per 2-1. Sfida testacoda, sfida tra voglia di B e speranza per la A.