La 25esima giornata di Serie B si apre con un match chiave per la lotta playoff, il Verona ospita la Salernitana: squadre divise da cinque punti in classifica (Hellas 6°a 36 punti, Salernitana 9° a 31) e entrambe reduci da successi in trasferta, si affrontano al Bentegodi alle 21. In caso di vittoria, il Verona aggancerebbe momentaneamente il Benevento al terzo posto.