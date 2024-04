Serie C, 90 minuti ai playoff: ecco favorite e date della post season

. I verdetti più importanti sono arrivati: la Serie C ha tre campioni già da diverse settimane:, ma resta ancora un posto per la B 2024-25. Un posto che, come sempre, rappresenta il traguardo della roulette che sono i playoff di C. Le ultime posizioni valide per accedere saranno decise proprio nell’ultimo turno, ma le favorite alla vittoria appaiono già piuttosto chiare.Delle quasi trenta squadre impegnate nei playoff - che come sempre entreranno progressivamente in tabellone a seconda della posizione occupata al termine della stagione regolare - ce ne sono cinque che sembrano avere qualcosa in più per la lotta alla promozione. Davanti a tutti parte ildi Massimiliano Mirabelli, costruito per vincere il campionato e arrivato alle spalle della sorpresa Mantova. Immediatamente dietro troviamo. E dal Girone B? Più della pur sorprendente Torres, impressiona la, rifiorita nella seconda metà di campionato e in un momento positivo che può portare la squadra toscana a essere la

Il Girone B, a inizio stagione considerato da tutti il più complesso ed equilibrato, ha visto naufragare nel corso del campionato molte delle big attese per una posizione di vertice. Lasu tutte, che non parteciperà ai playoff, come la, addirittura a un passo dalla zona playout. In mezzo troviamo, due club partiti con l'ambizione di puntare alla promozione che si sono dovuti accontentare di un piazzamento in post season., perché rose, blasone e impostazione societaria sono di altissimo livello e in una competizione a eliminazione diretta possono emergere proprio questi valori. Occhi aperti anche su, squadre di ottimo livello che negli scontri diretti possono giocarsela con chiunque.

Il turno dellasi disputerà tra ilin sfida secca, con le squadre qualificate che accederanno poi alla fase nazionale. Qui si giocherà la tradizionale formula di, con il primo turno in programma. Le, di fatto due semifinali, andranno in scena ile la finale il, quando conosceremo il nome dell’ultima promossa in Serie B.