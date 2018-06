Gara di andata delle semifinali playoff passate agli archivi, con Robur Siena e Südtirol che riescono a difendere le mura amiche e portarsi avanti nella serie. Catania e Cosenza saranno quindi chiamate a ribaltare il risultato in una di ritorno che varrà tutta la stagione, soprattutto per gli uomini di Lucarelli, che nel corso della stagione hanno più volte assaporato l’idea di tornare in Serie B, salvo crollare sistematicamente sul più bello. I due risultati, entrambi 1-0 in favore dei padroni di casa, non chiudono le porte in vista delle gare di ritorno, che vedranno il carrozzone della Serie C spostarsi al Sud, dove Cosenza e Catania sono pronte a dare la solita risposta incredibile dal punto di vista delle presenze e della partecipazione del pubblico, che sono sempre un fattore durante la stagione.



COLPO GOBBO - Il match di cartello era sicuramente quello tra Robur Siena e Catania, le due grandi seconde della regular season, che si sono giocate fin quasi all’ultima giornata la promozione diretta nei rispettivi gironi. Questa gara, dal sapore di finale anticipata, è stata giocata sugli episodi, con il Catania che ha fallito troppe volte l’appuntamento con il gol in una partita che ha dimostrato la grande superiorità degli uomini di Lucarelli sia dal punto di vista del gioco che dei valori tecnici, nonostante il risultato beffardo. Siena, al contrario, cinico e subito pronto ad approfittare degli svarioni della retroguardia etnea: l’azione del gol, infatti, è nata da un errore di valutazione di Pisseri, uscito in modo sconsiderato dai pali e fulminato senza pietà da Marotta che ha regalato il primo punto ai bianconeri. Giudizio sospeso, in ogni caso, in attesa del match di ritorno, con il Catania che potrà fare affidamento anche sulla spinta del proprio pubblico, già pronto a rendere il Massimino una vera e propria bolgia...



CUORE SÜDTIROL - L’altra sfida, quella tra Südtirol e Cosenza, è la perfetta dimostrazione di come a fare la differenza nel calcio, molto spesso, siano valori che esulano dal lato meramente tecnico. Il Südtirol, arrivato in semifinale a sorpresa e senza i favori del pronostico, ha retto l’urto di un Cosenza sicuramente superiore nei 90’, mettendo in campo una prova maschia, basata sull'unità e la compattezza del gruppo. Gli sforzi dei padroni di casa, dominati per buona parte di gara dal Cosenza, sono stati premiati dalla rete di Cia, che nei minuti di recupero ha spinto i suoi un passo più vicino al sogno finale. Certo, a Cosenza sarà tutta un’altra storia e il Südtirol partirà ancora una volta sfavorito, ma gli uomini di Zanetti sono pronti a ribaltare, ancora una volta, gli sfavori del pronostico...



RITORNO - Le gare di ritorno si giocheranno domenica 10 a Catania e Cosenza. Finale in programma, invece, il 16 giugno allo Stadio Adriatico di Pescara.



Risultati:



Robur Siena-Catania 1-0



Südtirol-Cosenza 1-0