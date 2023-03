L’Ancona, sesta in classifica nel Girone B di Serie C, e in piena zona play-off, cerca l’aggancio ai danni della Carrarese, ospite al “Del Conero” sabato pomeriggio e distante tre punti dai marchigiani. Per gli esperti sarà successo dei padroni di casa, a 2,17, sale a 2,95 il pareggio mentre il bis dei toscani vale 3,35 volte la posta. Meno equilibrio invece tra Under 2.5 - come all’andata - a 1,43 in vantaggio sull’Over 2.5 visto a 2,38. Per quanto riguarda invece il risultato esatto in pole l’1-0 a 4,85, sullo 0-0 a 5,50 mentre un nuovo 2-0 a favore della Carrarese vale 13,50 volte la posta.