Nuovo arrivo per l'Arzignano. A rinforzare il club di Serie C - girone A - dal Sestri Levante arriva Edoardo Grosso, difensore centrale classe 2002 con il doppio passaporto italiano e belga. Contratto biennale con opzione per il terzo, operazione condotta da Gianluigi Marraffa e Davide Stuto della Best Soccer Management.