Il calciomercato non va mai in vacanza. Dopo il gong del 31 agosto spazio agli svincolati: l’Entella ingaggia l’esterno offensivo Martinho (ex Ascoli). Anche l’Arezzo è al lavoro per un colpo in avanti: offerto un biennale a Floro Flores (ex Chievo), che è tentato dal ritorno in amaranto. Invece il Catania stringe per il portiere Furlan (ex Bari) e il terzino Del Prete (ex Perugia).



Il terzino Castellana (ex Piacenza) si accasa al Cuneo che, sempre secondo la Gazzetta dello Sport, spera di ottenere il sì dell’ex Inter Mariga (si sta allenando con la squadra da venerdì) e cerca una punta. Il laterale Zanini (ex Catanzaro) sta valutando la proposta della Lucchese. Dopo la fumata grigia con Franco (ex Salernitana) il Pisa è vicino a Tomi (ex Sambenedettese).



Visite mediche oggi per il fantasista Cesarini (ex Reggiana) con il Siena. Ceka (ex Sambenedettese) verso il Rieti che intanto tessera Migliaccio (ex Santacangelo) e Nardi (ex Ternana). Montinaro (ex Bisceglie) si accasa al Monopoli. La punta Napoli (ex Reggiana) tra Sicula Leonzio e Como (Serie D) che prende il centrale Borghese (ex Livorno).