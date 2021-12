Il Catania, dopo i due derby consecutivi contro Palermo e Messina in cui ha raccolto quattro punti, vuole continuare il suo momento positivo contro il Monopoli seconda della classe. Per gli esperti i padroni di casa, a dispetto della classifica, partono avanti nei pronostici, in quota a 2,35 contro il 3,15 della vittoria ospite. Vale 2,65 l’opzione pareggio. La vetta del girone C è occupata attualmente da un’altra formazione pugliese, il Bari, avanti sette punti rispetto al Monopoli, che ospita al “San Nicola” il Potenza, in piena lotta per evitare la retrocessione. Per i bookie la capolista vede la vittoria, proposta a 1,25, molto remota invece la possibilità di un colpo esterno dei potentini, su 888a 8,50, con il segno «X» fissato a 4,50. Vuole continuare la rincorsa alle zone nobili della classifica il Foggia di Zeman, favorito nel match interno dello “Zaccheria” contro il Monterosi. La vittoria dei rossoneri si gioca a 1,60, vale 3,40 il pareggio mentre sale a 4,70 il successo laziale.