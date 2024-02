Serie C, Cesena fucina di giovani talenti e macchina da gol: in Italia fa meglio solo... l'Inter!

Andrea Robertazzi

La corsa del Cesena verso la Serie B è pressoché inarrestabile: la squadra allenata da Domenico Toscano - alla settima vittoria consecutiva - ha un vantaggio di 12 punti sulla Torres seconda quando mancano undici giornate alla fine del campionato. Una vera e propria marcia trionfale per il Cavalluccio, che dopo il fallimento del 2018 è ripartito con un nuovo progetto, ad oggi guidato da una proprietà americana estremamente ambiziosa. E il purgatorio chiamato Serie C è ormai prossimo alla conclusione per i bianconeri.



CHE NUMERI! - Questa stagione del Cesena, come detto, sta facendo registrare numeri clamorosi, che innalzano gli uomini di Toscano al pari delle grandi big che hanno dominato la C negli ultimi anni, dalla Ternana al Bari. Lo certificano , ad esempio, i gol fatti: addirittura 60 in 28 partite (più di due a giornata). Un numero non banale, soprattutto se paragonati a quelli del resto delle squadre italiane: considerando i campionati professionistici solo una squadra in tutta Italia ha segnato più gol. Quale? L'Inter dei record di Simone Inzaghi, a quota 63. Insomma, il paragone è estremamente importante e non si esaurisce al numero di gol segnati, perché le stagioni di Inter e Cesena sono molto simili anche per l'impatto avuto sul campionato.



I PROTAGONISTI - Ma chi sono i talenti da monitorare in questo super Cesena? Dal punto di vista offensivo - come raccontato più volte - c'è sicuramente il nome di Cristian Shpendi, classe '03 e già capocannoniere della squadra con 16 gol e già monitorato da diversi club di A, tra cui il Sassuolo. Occhi aperti anche su Augustus Kargbo, classe '99 autore di una stagione da 6 gol e soprattutto 9 assist, che ne fanno uno dei migliori rifinitori del campionato. A centrocampo, poi, sta esplodendo Francesconi, classe '04 prodotto del vivaio bianconero autore di un gol in 26 presenze, ed è già noto il profilo di Berti, anche lui '04 con un passato recentissimo alla Fiorentina in Primavera, ma dalla carta d'identità pienamente bianconera. Tante potenzialità anche in Simone Pieraccini, esterno del 2004 tra i migliori prospetti del Cesena e con 18 presenze in C questa stagione. Tanti profili interessanti per un futuro che, in Romagna, parlerà la lingua della Serie B...