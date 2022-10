E' successo letteralmente di tutto al termine della partita tra Montevarchi e Cesena, valida per l'undicesima giornata del girone B del campionato di Serie C. Nella sala stampa del "Brilli Peri" erano in corso le interviste di rito, in particolare quella dell'allenatore della formazione romagnola - vincitrice per 3-0 - Mimmo Toscano, quando il tecnico avversario Roberto Malotti lo ha prima aggredito verbalmente e poi la colpito in fronte con una schiacciatina dura provocandogli una lieve ferita.



Gli animi si sono ulteriormente accesi, col tentativo di reazione di Toscano e la pronta risposta del collega, che ha cercato di arrivare allo scontro e ha proferito, nello sconcerto generale dei presenti (tra cui diversi giornalisti) questa frase: "Prima o poi ti picchio". Secondo quanto ricostruito dai presenti, a far innervosire Malotti sarebbe stato il comportamento dell'allenatore del Cesena durante la partita, reo di aver parlato troppo coi suoi calciatori. Pochi minuti dopo l'increscioso episodio, dal Montevarchi sono arrivate le scuse a Toscano e agli altri presenti.