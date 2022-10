È iniziata alla grande l’esperienza di Gaston Ramirez con la maglia della Virtus Entella, squadra della quale è già diventato un punto di riferimento. Tesserato una settimana fa, l’ex giocatore tra le altre della Sampdoria ha deciso di ripartire dalla C, sposando la causa del club ligure. Ovviamente è stata sufficiente la firma sul contratto per scatenare la gioia del pubblico di Chiavari, che ha subito riconosciuto in Ramirez un idolo, oltre che il potenziale leader della rincorsa alla promozione.



TRASCINATORE - Ramirez (foto Twitter Virtus Entella), che proprio questo weekend ha debuttato in campionato, è stato subito decisivo. Non tanto sotto il profilo realizzativo, perché non ha timbrato il cartellino all’esordio, ma in termini di energia e leadership decisamente sì. Non è un caso che la Virtus Entella fosse sotto 2-1 contro l’Ancona al momento del suo ingresso in campo - minuto 75 - e sia uscita con tre punti in tasca al termine della gara. L’impatto del giocatore, infatti, è stato totale e ha risvegliato l’animo di tifosi e squadra, contribuendo al pareggio e, poi, al gol vittoria pennellando due perfetti cross da calcio d’angolo.



SOGNO B - E ora, dopo un avvio di stagione claudicante, la Virtus Entella può tornare a sognare quella tanto agognata promozione che è l’obiettivo dichiarato dall’inizio della stagione. Ci sarà da vincere una durissima lotta con Reggiana e Cesena, ma con un Gaston Ramirez così i limiti sembrano davvero non esistere.