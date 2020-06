La Serie C, quest'oggi, ha riaperto i battenti con le gare d'andata dei playout. Ecco il bilancio riportato da TuttoC:



Nel Girone A 0-0 tra Pianese e Pergolettese, con quest'ultimi che avranno a disposizione due risultati su tre nel match di ritorno. Successo dell'Olbia sulla Giana Erminio per 1-0: l'autogol di Perna costringe i lombardi a dover vincere la gara di ritorno, con qualsiasi scarto, per evitare la retrocessione.



Nel Girone B il Fano ha superato per 2-0 il Ravenna con i gol di Barbuti e Parlati. I giallorossi, di conseguenza, dovranno vincere con almeno due reti di scarto altrimenti retrocederanno. Successo anche per l'Imolese: 1-2 il risultato in casa dell'Arzignano, con il gol di Chinellato e l'autorete di Piccioni da un lato e la rete di Biraghi dall'altra. Anche i veneti, così come i romagnoli, dovranno vincere la gara di ritorno con due o più gol di margine.



Nel Girone C il Rende ha battuto 1-0 il Picerno con gol di Loviso. I lucani dovranno vincere, con qualsiasi scarto, per rimanere in Serie C. Successo, infine, anche per la Sicula Leonzio: a Bisceglie il risultato finale è stato di 0-1. I pugliesi, per evitare la retrocessione, dovranno vincere con due o più gol di vantaggio in terra siciliana.