Serie C - Ritorno Playout



Trento-Giana Erminio 1-0

10' Bocalon



Pro Sesto-Seregno 1-1

17' Cocco, 76' De Sena



Viterbese-Fermana 2-0

9' Volpicelli, 64' Urso



Fidelis Andria-Paganese 1-0

37' Sorrentino



Imolese-Pistoiese (domenica ore 18)



I VERDETTI:

Trento, Pro Sesto, Viterbese e Fidelis Andria si salvano e restano in Serie C.

Giana Erminio, Seregno, Fermana e Paganese retrocedono in Serie D.