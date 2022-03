Era noto a tutti che nel giro di due settimane il Bari si sarebbe giocato il proprio campionato., il tutto in due weekend consecutivi,. Era fondamentale per i Galletti non perdere altro terreno rispetto alle inseguitrici tanto per ragioni di classifica,. E alla fine queste due settimane si sono rivelate estremamente fruttuose per il Bari, che oltre ad aver portato a casa due vittorie,. Il club della famiglia De Laurentiis ha laverso la tanto agognata promozione, che è sfuggita in modo beffardo nelle passate stagioni. Gli ingenti investimenti della proprietà sono stati ripagati da un grande campionato della squadra,Ora, con l'incombenza per la famiglia De Laurentiis di cedere una delle due società di proprietà (Napoli e Bari) entro il 2024, potrebbero cambiare gli equilibri. Un Bari in Serie B, con tutte le intenzioni di provare a centrare un ulteriore salto di categoria,. A maggior ragione ora che sul club azzurro c'è l'interesse di un fondo americano, con cui lo stesso De Laurentiis sta trattando da diversi mesi. Insomma,, che come ha insegnato la storia recente ha le, riportandole ai vertici del calcio italiano. E il primo mattone potrebbe proprio essere la promozione, sempre più vicina, di questa stagione...