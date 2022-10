Dopo diverse stagioni passate all’ombra di corazzate inarrivabili come Ternana e Bari, il Catanzaro sembra aver finalmente assunto il ruolo di padrone del girone C. O almeno queste sono le indicazioni della prima parte di campionato, nella quale i calabresi hanno offerto uno spettacolo eccezionale in termini di risultati e prestazioni. Sei vittorie e un pareggio in sette gare ufficiali e la costante sensazione di trovarsi di fronte a una vera e propria corazzata. Per intensità, pericolosità offensiva e solidità.



NUMERI DA CAPOGIRO - E se è vero che la testa della classifica è in coabitazione con il Crotone, è altrettanto vero che i numeri del Catanzaro, almeno per il momento, raccontano una storia diversa. Il confronto tra le due big del campionato è interessante per capire le differenze di approccio: se entrambe, infatti, fanno della solidità un punto di forza fondamentale, il discorso cambia quando si sposta il focus sulla fase offensiva. Il Catanzaro, infatti, ha segnato qualcosa come 25 gol nelle prime sette di campionato: una media di 3,5 a partita. Numeri assolutamente incredibili, a maggior ragione se rapportati con quelli di tutte le altre squadre del girone: 13 per Pescara, Latina e Turris, 12 per il Crotone. Una superiorità schiacciante, che è termometro di come la stagione del Catanzaro sia in decisa rampa di lancio. Questo anche grazie a un reparto offensivo che sta macinando reti su reti, a partire da Tommaso Biasci, capocannoniere stagionale con sei reti, Pietro Iemmello, autore di cinque gol in questa prima parte di stagione, e Juri Vandeputte, a sua volta marcatore in quattro occasioni. PROMOZIONE - E con un rendimento così netto è più che lecito attendersi il Catanzaro nella parte della classifica da qui fino al termine della stagione. Perché anche se un calo, fisiologico, dovrà necessariamente esserci, la sensazione è che gli elementi per un campionato straordinario ci siano tutti. Certo, la battaglia a distanza con Crotone e Pescara è appena iniziata, ma il Catanzaro ha dimostrato di avere tutte le armi per combatterla al meglio. Lo confermano i numeri, che raramente mentono…