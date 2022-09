Lo scorso anno Alessio Zerbin si è messo in mostra con il Frosinone, fino a raggiungere la Nazionale. Quest'anno è rientrato al Napoli dal prestito ed è anche stato lanciato più volte da Luciano Spalletti. L'esterno classe '99 è passato anche per la Viterbese in Serie C e il suo primo allenatore lì è stato Giovanni Lopez, che lo ha voluto fortemente. Lo stesso tecnico ha parlato del ragazzo ai microfoni di Radio Punto Nuovo:



"Zerbin si sta facendo strada, a Viterbo l'ho voluto a tutti i costi. Mi dicevano che non era pronto dalla Serie C e invece ebbi ragione io. È un ragazzo d'oro, dalle qualità straordinarie. E lo sta facendo vedere anche ad altissimi livelli col Napoli. Con me era titolare già a 19 anni, mi aspettavo potesse arrivare in alto. Sono convinto che può fare ancora meglio, è un giocatore che può dare molto al Napoli di Spalletti. Ha forza, corsa, ha tutto. Con Alessio ho perso i contatti, ma quando l'ho visto in Nazionale ho sorriso di cuore. Tutto quello che ha, se lo merita. È uno dei pochi che è uscito dalla Primavera ed ha accettato di partire dall'Interregionale. Non è da tutti, molti ragazzi ti guardano come se gli stessi facendo del male. Zerbin terzino? Assolutamente no, non sa marcare come un terzino. Spalletti l'ha voluto provare, ma lo saprà bene anche lui che non è il ruolo adatto per lui".