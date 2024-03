Serie C, il Cesena è inarrestabile: Toscano punta il record di punti

Andrea Robertazzi

Il Cesena di Domenico Toscano è senza dubbio alcuno la sola grande dominatrice di questa stagione di Serie C. I numeri non mentono e parlano di una squadra inarrestabile, che ha già di fatto archiviato il discorso promozione (+12 sulla Torres seconda) e si prepara anche a dare l'assalto al record di punti.



RECORD - Appena un anno fa il Catanzaro di Vivarini centrava la promozione in Serie B facendo segnare la cifra record di 96 punti conquistati in campionato. Un rendimento assolutamente fuori scala per un campionato come la Serie C, in cui solitamente i valori tendono a livellarsi. Il risultato sembrava destinato a restare negli annali, irraggiungibile per chiunque. Eppure, appena una stagione dopo, il Cesena dei record di Mimmo Toscano punta dritto a quelle cifre. Perché con il poker rifilato all'Entella, i bianconeri sono saliti a quota 74 in classifica, quando mancano ancora nove partite da giocare, con una proiezione di oltre 100 punti.



PERCORSO - E, almeno per il momento, il Cesena non sembra dare alcun segnale di cedimento, anzi. Nonostante il vantaggio considerevole e rassicurante, i bianconeri continuano a vincere (sono otto i successi consecutivi, record per il club), con l'unica sconfitta stagionale che rimane quella al debutto con l'Olbia, circa sei mesi fa. Non solo, perché il Cesena è anche la squadra italiana ad aver segnato più gol e rimane una delle migliori difese d'Europa. Il percorso parla di una squadra che non sembra accontentarsi della sola promozione in B - che manca dal 2018, anno del fallimento dell'AC Cesena - ma vuole ritagliarsi anhce un posto nell'Olimpo della Serie C.



LE ALTRE - Se il Cesena è già virtualmente promosso, non si può dire lo stesso del Mantova, che in questa fase finale di stagione si è fatto rosicchiare diversi punti dal Padova, arrivato a -4 nell'ultimo turno. Nel Girone C, invece, la Juve Stabia rimane solida al comando, con 7 lunghezze di vantaggio sul Benevento e la sensazione che, anche al sud, il discorso promozione sia vicino alla chiusura.