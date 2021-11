Il Bari capolista non è lontano, ma per il Palermo è obbligatorio non perdere punti per strada. I rosanero, quattro vittorie e un pareggio negli ultimi cinque scontri, hanno avvicinato i pugliesi e ora, contro la Paganese, vogliono allungare il filotto di risultati utili. Al Barbera i padroni di casa partono favoriti contro i campani, reduci da due sconfitte: i betting analyst vedono il successo del Palermo a 1,52, mentre per gli ospiti il match è dei più difficili, con il «2» a 5,10. Alta anche la quota del segno «X», fissato a 3,50. Non è prevista, però, una pioggia di gol al Barbera, dove l’Over vale 2,08, mentre un match con meno di tre reti si gioca a 1,68. Poca fiducia soprattutto nell’attacco della Paganese, con il Goal a 2,06, mentre il No goal prevale a 1,68.