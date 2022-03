Se il primo posto è ormai blindato dal Bari, nel girone C di Serie C i playoff sono ancora un obiettivo concreto per tante squadre. Tra queste c’è anche il Palermo, reduce da una striscia di cinque risultati utili ma bisognoso dei tre punti per rimanere aggrappato alle squadre di testa. Al Barbera arriva il Taranto, che ha invece bisogno della vittoria per allontanarsi dalle zone pericolose della classifica. I rosanero appaiono nettamente favoriti per il successo, a 1,59, mentre un successo dei pugliesi si gioca a 5,40. Piuttosto alta anche la quota del pari, fissata a 3,60. Un match da Under quello di domani sera, poca fiducia nell’attacco del Taranto, il terzo peggiore del girone C, tanto che un incontro con meno di tre reti prevale su stanleybet a 1,60, mentre l’Over si gioca a 2,14. Avanti anche il No Goal, in quota a 1,59, con il Goal proposto a 2,16.