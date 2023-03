. Una beffa amarissima da digerire, che aveva condizionato pesantemente anche il percorso ai playoff. Ecco, un anno dopo gli emiliani rischiano sempre più concretamente di tornare a vivere lo stesso incubo. In modo, però,Se un anno fa, infatti, il Modena si era reso protagonista di una straordinaria cavalcata dopo un avvio di stagione complicato, in questo caso le responsabilità. Perché dopo il successo di un mese fa nel big match col Cesena,. Da quel momento in poi, però, è arrivato un preoccupante blackout. Prima la sconfitta con la Virtus Entella, poi i pareggi con Pontedera e, nell'ultimo turno, Rimini.In quest'ultimo mese di campionato, sarà ancora più difficile per la Reggiana riuscire a tenere la barra dritta. In primo luogo perché le avversarie dirette,, sono in periodi di forma invidiabili. In secondo luogo perché la Reggiana ha evidenziato crepe importanti sotto il profilo della tenuta mentale. La lotta con Virtus Entella e Cesena, insomma, è ben lontana dall'essere conclusa. Anzi, pur sembrando un paradosso, oggi la Reggiana prima della classe non sembra nemmeno più la reale favorita alla promozione.