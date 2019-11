Sta per arrivare un derby ad alta tensione nel Girone A della Serie C. Sabato, al Rigamonti Ceppi, si affrontano Lecco e Giana Erminio, due lombarde invischiate nella bassa classifica. Il Lecco è terzultimo con 11 punti, il Giana penultimo, due punti più giù. A guardare i tabellini delle due formazioni sono i padroni di casa ad avere qualche chance in più di spuntarla, anche se le quote sono abbastanza strette. Gli ospiti hanno colto una sola vittoria in questo campionato, peraltro arrivata ormai più di un mese fa, lo scorso 13 ottobre. Il Lecco, due turni fa, ha invece trovato il primo successo con il nuovo allenatore Gaetano D'Agostino, che si è imposto a Carrara e ora cerca di conquistare la sua prima e importantissima vittoria interna. Gli analisti Stanleybet.it gli danno ragione e propongono a quota 2,05 il successo del Lecco. Si sale invece a 3,20 per il pareggio mentre il blitz del Giana - che, per la cronaca, non vince un match in trasferta dallo scorso 14 aprile - sale fino a 3,45.