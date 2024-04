"Abbiamo convocatoalla luce del giudizio ancora pendente al Collegio di Garanzia del Coni sulAll'esame del Consiglio di domani ci sarà il possibile slittamento della data d'inizio playoff. Nelle prossime 24 ore, stando alle Indicazioni della Figc - che ringrazio per essersi prodigata - dovremmo conoscere il giorno ufficiale dell'udienza presso il Coni. Mi dispiace, come presidente, per il disagio che questa vicenda provoca ai club, alle 28 squadre e a milioni di tifosi, i quali attendono con diritto il via dei playoff. Da mesi siamo al lavoro per renderli più belli e più ricchi, con il Var in tutte le gare, ma ancora una volta. Cosìche a Cesena, in occasione della premiazione della squadra romagnola vincitrice del Girone B, ha incontrato la stampa e ha affrontato il tema playoff.

- Lo slittamento avverrà per, relativi ai mesi di settembre e ottobre 2023, da parte della società pugliese, qualificata nel Girone C di Serie C.