Serie C, Mantova e Juve Stabia dopo il Cesena: quando possono arrivare le promozioni in B

Il Cesena ha archiviato il proprio campionato, ottenendo la promozione matematica con quattro giornate di anticipo. Un risultato eccezionale per quella che si è largamente dimostrata come la migliore squadra dell'intero campionato sia in termini di risultati che di numeri (dai punti ai gol fatti e subiti)., bloccato sull'1-1 dall'Atalanta U23 nell'ultimo turno di campionato, che. Dalla retrocessione nei playout di dieci mesi fa allache, fino a questo momento, non ha quasi incontrato intoppi. Sono dieci infatti i punti di vantaggio sul Padova secondo, che avrebbe bisogno di qualcosa più di un miracolo per riuscire a risalire la china in quest'ultimo scampolo di campionato. D'altronde il Mantova di Possanzini ha letteralmente dominato la stagione, tenendo ben saldo lo scettro dall'inizio alla fine.

Non diversa la situazione nel girone del sud, con la Juve Stabia che - un po' sulla falsa riga del Mantova -conquistando la vetta della classifica e puntando diretta a una promozione che in estate pochi si sarebbero aspettati. Tutti aspettavano Avellino e Benevento, ma alla fine la squadra di Pagliuca ha ribaltato tutti i pronostici e si prepara a festeggiare magari già lunedì 8, quando è attesa proprio sul campo del Benevento secondo, in quello che sarebbe un incredibile scherzo del destino. D'altronde il progetto Juve Stabia, a differenza di quello delle altre big, è stato, come confermato dal tecnico nell'ultima conferenza stampa: ''e siamo orgogliosi del campionato che stiamo facendo. La società ha lavorato alla grande e il direttore Lovisa ha fatto un lavoro grandioso''. Insomma,