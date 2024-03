Serie C, UFFICIALE: la Vis Pesaro cambia allenatore

42 minuti fa



La sconfitta in casa per 3-1 con la Lucchese costa la panchina al tecnico Simone Banchieri, esonerato dalla Vis Pesaro. La squadra è in zona playout al quartultimo posto in classifica con 33 punti raccolti in 34 giornate nel girone B della Serie C.



IL COMUNICATO - La Vis Pesaro 1898 comunica di aver sollevato Simone Banchieri dall’incarico di responsabile tecnico della prima squadra.

La società ringrazia mister Banchieri per la professionalità e l’impegno profuso in questo anno di lavoro, facendo a lui i migliori auguri per il futuro.



IN ARRIVO - La scelta per il nuovo allenatore è caduta su Roberto Stellone, ex Frosinone, Bari, Palermo, Ascoli, Arezzo, Reggina e Benevento. Da calciatore ha vestito le maglie di Lecce, Napoli, Genoa e Torino.