Il Catanzaro è a un passo dalla promozione in Serie B 17 anni dopo l'ultima volta. I giallorossi oggi alle 14.30 hanno il primo match point contro la Gelbison Cilento nella gara che per l'occasione si giocherà all'Arechi di Salerno. La squadra di Vivarini ha dominato il girone C di Serie C, e oggi potrebbe festeggiare la promozione con cinque giornate d'anticipo. Al momento i punti di distacco dal Crotone secondo sono 16, ma quali sono le combinazioni che possono portare il Catanzaro in Serie B?



LE COMBINAZIONI - In caso di vittoria sarebbe automatica la promozione, al di là di quale sarà il risultato del Crotone che alla stessa ora ospiterà la Viterbese. Il Catanzaro potrebbe festeggiare anche in caso di pareggio o sconfitta con la Gelbison, ma solo se il Crotone non dovesse vincere.



IN TV - Gelbison-Catanzaro sarà visibile in diretta tv Sky Sport canale 253, in streaming su Eleven Sports e Dazn per chi ha l'abbonamento.