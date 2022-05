Quattro squadre per un sogno. I playoff di Serie C entrano nel vivo con le ultime squadre a giocarsi le chance di promozione in Serie B. La prima semifinale vede contrapposte Catanzaro e Padova, entrambe seconde nei rispettivi gironi e tra le maggiori indiziate a inizio torneo per conquistare la serie cadetta. Nella gara d'andata sono i padroni di casa ad essere favoriti: i betting analyst vedono l'«1» avanti a 2,37, mentre il successo esterno dei biancoscudati vale 3,13 la posta. Poco più bassa la quota del segno «X», fissata a 3,03. Grande equilibrio tra Goal, a 1,85, e No Goal a 1,87. Al 'Ceravolo' è sfida da Under, avanti a 1,62, mentre l'Over si gioca a 2,17. Il Palermo fa invece visita alla Feralpisalò, mina vagante di questi playoff e leggermente favorita nella sfida d'andata sulle rive del lago di Garda: i padroni di casa vedono la vittoria a 2,47, mentre il «2» si gioca a 2,93, con il pareggio poco più alto a 3,03. Prevale di poco il Goal a 1,80, mentre il No Goal si gioca a 1,90. L'Under è piuttosto basso a 1,65, mentre una sfida con almeno tre gol vale 2,12 la posta.