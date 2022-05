Si sono disputati i match validi per la seconda fase dei playoff Promozione di Serie C. Impresa della Juventus Under 23, che per la prima volta nella sua storia accede alla fase nazionale vincendo per 1-0 sul campo della Pro Vercelli (a segno Compagnon). Il prossimo avversario sarà la Triestina, che ha superato per 2-1 la Pro Patria.



Soffre il Pescara ma alla fine strappa un 2-2 in rimonta al Gubbio che vale il superamento del turno e la supersfida contro il Palermo; un altro pari (1-1), quello tra Entella e Olbia consente ai liguri di trovare il Renate, mentre fa il colpaccio il Foggia di Zeman, che espugna in rimonta Avellino grazie ai gol di Merola e Nicolao e si appresta ad affontare il Cesena. Avanza pure il Monopoli (1-0 alla Virtus Francavilla), che ora se la vedrà con la Reggiana.