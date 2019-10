La giornata di Serie C si è aperta sabato col risultato a sorpresa del Monza, bloccato sull'1-1 dalla Pianese. Un risultato deludente per il club di Berlusconi, che rischiava di vedere il Renate avvicinarsi a -3. A fare un regalo ai brianzoli ci ha però pensato un inatteso alleato: la Juve U23. I ragazzi di Pecchia infatti hanno ribaltato lo svantaggio iniziale contro il Renate grazie alle reti di Olivieri e Lanini, portando a casa tre punti fondamentali nella corsa ai playoff e facendo un clamoroso assist al Monza, che si è trovato addirittura a +5 sulla principale inseguitrice.



GIRONE A - Oltre al Renate perdono punti anche Alessandria e Pontedera, in un pomeriggio che rischiava di essere drammatico per il Monza e che invece si è trasformato in un'ottima occasione per allungare in classifica. L'Alessandria, infatti, non è andata oltre l'1-1 con l'Arezzo ed è rimasta a -6, mentre il Pontedera è caduto in casa del Como scivolando a -7. Da sottolineare invece il ritorno alla vittoria di Siena e Novara, che centrano successi importanti contro Pergolettese e Carrarese e si riportano a contatto con le prime della classe.



FORMALITA' - Il percorso del Monza verso la promozione in Serie B appare sempre più una formalità. Non solo perché la squadra di Berlusconi ha dimostrato di essere la più forte, ma anche perché quando, come in questa giornata, incappa in passi falsi, le dirette rivali sembrano fare di tutto per non infastidire la capolista. I cinque punti di vantaggio guadagnati in appena dieci giornate sono un segnale importante di come questo Monza abbia tutte le intenzioni di non lasciare nulla al caso e strappare il biglietto diretto per la prossima Serie B quanto prima.



Risultati: Pianese – Monza 1-1; Pro Patria – Pro Vercelli 1-1; Arezzo – Alessandria 1-1; Novara – Carrarese 2-1; Pergolettese – Robur Siena 0-1; Pistoieise – Giana Erminio 1-1; Albinoleffe – Lecco 2-0; Juventus U23 – Renate 2-1.



Classifica: Monza 25, Renate 20, Alessandria 19, Pontedera 18, Novara 17, Robur Siena 17, Carrarese 16, Como 16, Pro Patria 16, Pianese 12, Pro Vercelli* 12, Albinoleffe* 12, Juventus U23* 12, Pistoiese 11, Arezzo 10, Gozzano 9, Olbia 8, Lecco* 6, Giana Erminio 6, Pergolettese 4.



GIRONE B - Seconda sconfitta consecutiva per il Padova capolista che cade sul campo della Triestina e vede avvicinarsi pericolosamente Vicenza e Carpi, vincenti negli scontri su Reggio Audace e Fano e rispettivamente a -1 e -2. Classifica che si accorcia in modo improvviso, con le prime nove squadre in appena sette punti. Altro segnale di come il Girone B si confermi il più difficile da prevedere nonostante la presenza di una big come il Padova che dopo un avvio di campionato formidabile ha dimostrato di avere crepe importanti in queste ultime uscite. Segnale di come la strada verso la promozione sia ancora tutta in salita per i veneti.



Risultati: Sudtirol – Gubbio 3-0; Ravenna – Arzignano Valchiampo 1-2; Sambenedettese – Virtus Verona 1-2; Imolese – Feralpisalò 0-1; Rimini – Cesena 1-1; Triestina – Padova 2-0; Carpi – Fano 2-0; Vicenza – Reggio Audace 1-0; Vis Pesaro – Piacenza 1-0; Modena – Fermana 1-1.



Classifica: Padova 22, Vicenza 21, Carpi 20, Reggiana 19, Sudtirol 19, Sambenedettese 18, Piacenza 17, Virtus Verona 16, Feralpisalò 15, Ravenna 13, Triestina 13, Vis Pesaro 11, Cesena 11, Modena 11, Fano 10, Fermana 9 Rimini 8, Arzignano Valchiampo 8, Gubbio 6, Imolese 5.



GIRONE C - Prosegue lo straordinario duello a distanza tra Potenza e Reggina, padrone a sorpresa del Girone che in estate si pensava potesse essere di Bari e Catania. In vetta restano i lucani, 2-0 sul campo del Catanzaro, che mettono a segno la quarta vittoria consecutiva. Successo anche per gli amaranto, sul campo del Monopoli, che restano a -1 in classifica. Resta agganciata la Ternana, a pari punti con la Reggina, mentre perde terreno il Bari, bloccato sul 2-2 dall'Avellino. Continua a sprofondare invece il Catania sconfitto addirittura per 5-0 dalla Vibonese e sempre più vicino all'undicesimo posto, che significherebbe addio ai playoff.



Risultati: AZ Picerno – Virtus Francavilla 0-0; Viterbese – Rende 6-1; Avellino – Bari 2-2; Bisceglie – Ternana 0-1; Monopoli – Reggina 1-2; Sicula Leonzio – Rieti 1-2; Vibonese – Catania 5-0; Catanzaro – Potenza 0-2; Cavese – Casertana 0-0; Teramo – Paganese 2-1



Classifica: Potenza 23, Reggina 22, Ternana 22, Monopoli 19, Bari 18, Viterbese 17, Catanzaro 16, Paganese 15, Catania 15, Vibonese 14, Casertana 14, Virtus Francavilla 13, Teramo 12, Cavese 12, Avellino 11, AZ Picerno 10, Bisceglie 9, Sicula Leonzio 6, Rieti 5, Rende 2.