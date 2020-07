Si avvicina l'atto finale dei playoff di Serie C. Domani alle 20:45 al Mapei Stadium di Reggio Emilia si gioca la finale tra Reggiana e Bari che mette in palio il quarto posto disponibile per il campionato cadetto, dopo le promozioni di Monza, Vicenza e Reggina. Sulla lavagna scommesse, come si legge in una nota, viene annunciato un match equilibrato tra le formazioni di Alvini e Vivarini, anche se i pugliesi hanno un leggero vantaggio visto che il segno «2» è bancato a 2,55. La Reggiana non è comunque troppo distante in lavagna, visto che per il segno «1» la quota si alza fino al valore di 2,88. Meno probabile il pareggio al termine dei due tempi regolamentari visto che la «X» tocca il valore di 2,10 la posta.La conferma del fatto che si attende un match equilibrato arriva anche da come i quotisti si aspettano poche reti, con l'esito «Under 2,5» (a 1,55) che appare molto più probabile rispetto all'«Over 2,5» (2,55). Sulla lavagna scommesse è possibile puntare su quale delle due squadre sarà promossa: anche in questo caso il testa a testa vede il Bari favorito a 1,80, contro la proposta di 1,90 per la Reggiana.