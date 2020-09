In attesa dell'appello in merito alla gara Picerno-Bitonto, è doveroso posticipare il sorteggio dei calendari. Ci scusiamo per il disagio, comunicheremo presto la nuova data https://t.co/KAxRLDaqoe#LegaPro #SerieC pic.twitter.com/MOhY1fUYiW — Lega Pro Official (@LegaProOfficial) September 2, 2020

Si attende l'esito dell'appello per il processo diLa sentenza del Tribunale Federale Nazionale, sezione disciplinare, presieduto da Cesare Mastrocola, per i fatti relativi all’illecito sportivo consumato nella gara Picerno-Bitonto, disputata il 5 maggio 2019, aveva retrocesso il Picerno all’ultimo posto nel campionato di Serie C, ossia retrocesso in Serie D, mentre il Bitonto penalizzato di cinque punti nel girone H di Serie D aveva fatto balzare il Foggia al primo posto con relativa promozione in Serie C. Bitonto e Picerno hanno fatto ricorso.