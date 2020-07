L'eliminazione del Potenza dai playoff di Serie C rischia di essere l'ultima gara del club lucano. Il presidente Salvatore Caiata, infatti, con una dichiarazione rilasciata oggi si è detto pronto a cedere il club al presidente della Regione Basilicata.



LASCIO - "Lascio il club perché non ci sono più le risorse per andare avanti. Non è possibile andare avanti da solo, nessuno si è mai avvicinato a questo progetto, abbiamo sperato fino alla fine che il tessuto imprenditoriale del territorio ci sostenesse. Il prossimo campionato? E' presto per parlarne, ma l'iscrizione prevede la presentazione di una fideiussione che ti vincola per due anni. E questo, al momento, non è possibile".



MANCANO I FONDI - "Abbiamo raggiunto grandi risultati in questi anni, adesso la nostra unica colpa è non avere i soldi necessari ad andare avanti. Nessuno poteva prevedere i danni che ha portato l'emergenza Covid. Lascio una società sana e senza debiti, spero che qualcuno approfitti dell'opportunità".