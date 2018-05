All’età di 68 anni, dei quali 38 passati in panchina, Cesare Albé lascia il ruolo di allenatore e diventa vice-presidente della Giana con delega all’area tecnica. Il testimone sarà raccolto da Raul Bertarelli, classe 1979, da quattro anni suo vice e in precedenza tecnico della Tritium in Promozione. La società di Gorgonzola ha ufficializzato questo storico passaggio di consegne. Albé termina la carriera dopo 23 stagioni consecutive sulla panchina della Giana, che ha portato dalla Promozione alla C con la vittoria di tre campionati consecutivi. Il suo miglior risultato rimarrà il quinto posto della scorsa stagione (in questa è arrivato nono), ma il più grande è quello di non essere mai stato esonerato: "Tutto comincia e tutto termina – ha detto – ho una certa età e gli ultimi anni sono stati faticosi. Lascio la guida tecnica a una persona giovane e di buon senso e sono convinto che otterrà i miei stessi risultati. Ringrazio la Giana e il presidente Bamonte per avermi dato una carica così importante e spero di esserne all'altezza".