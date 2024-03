Serie C, UFFICIALE: cambio di allenatore per l'Ancona, ko in 9

La sconfitta per 2-0 sul campo della Recanatese (in 9 uomini per le espulsioni di Clemente e Cioffi) costa la panchina al tecnico Gianluca Colavitto, esonerato dal club marchigiano. Risucchiato in zona playout al quintultimo posto in classifica con 34 punti in 33 giornate del girone B della Serie C.



IL COMUNICATO - L'Ancona comunica di aver sollevato Gianluca Colavitto dall'incarico di allenatore della prima squadra. Il club biancorosso ringrazia mister Colavitto, il vice Marco Noviello e il collaboratore tecnico Michele De Feudis, per l'attività sin qui svolta. Il club, inoltre, comunica di aver accettato le dimissioni del direttore sportivo Francesco Micciola che ringrazia per il lavoro svolto. Nelle prossime ore la società comunicherà il nome del nuovo allenatore.



IN ARRIVO - La scelta è caduta su Roberto Boscaglia, pronto a firmare un contratto fino a giugno 2025 e a guidare l'Ancona negli ultimi cinque turni della stagione regolare.