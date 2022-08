Il Tar del Lazio ha confermato l'esclusione dal prossimo campionato di Serie C del Teramo, che ora potrebbe chiedere la riammissione in sovrannumero in Serie D. Ora si attende il verdetto sul Campobasso.



Domani la Lega Pro presenta ufficialmente i tre gironi della prossima Serie C 2022/2023. Sempre a mezzogiorno venerdì c'è il sorteggio dei calendari.