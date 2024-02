Serie C, UFFICIALE: Di Carlo torna alla Spal, cambiano gli allenatori di Monterosi e Pineto

Domenico Di Carlo torna alla Spal e prende il posto in panchina di Leonardo Colucci, esonerato dopo la sconfitta per 2-1 sul campo della Lucchese. La Spal è terzultima in classifica nel girone C di Serie C, dove cambia allenatore anche il Pineto. In seguito alla sconfitta per 2-0 nel derby col Pescara, il club abruzzese sostituisce Davide Amaolo con Roberto Beni, ex vice di Davide Ballardini.



Nel girone C il Monterosi Tuscia ultimo in classifica sceglie Cristiano Scazzola come nuovo tecnico al posto di Fabrizio Romondini, che a sua volta aveva rimpiazzato Roberto Taurino a stagione in corso.