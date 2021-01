Questi i principali episodi da moviola della domenica della 18a giornata:



NAPOLI – FIORENTINA h. 12.30

CHIFFI

PASSERI – PAGANESSI

IV: MANGANIELLO

VAR: DI BELLO

AVAR: CECCONI



28' contatto in area Demme-Vlahovic, il serbo chiede un rigore che non sembra esserci.

51' Insigne viene affrontato in area di rigore da Milenkovic, va a terra ma per Chiffi è simulazione



69' Castrovilli stende in area Bakayoko, rigore giusto



CROTONE – BENEVENTO h. 15.00

SOZZA

BRESMES – ROBILOTTA

IV: DIONISI

VAR: NASCA

AVAR: DE MEO





SASSUOLO – PARMA h. 15.00

PEZZUTO

ROCCA – TARDINO

IV: FOURNEAU

VAR: DI PAOLO

AVAR: GALETTO



92' RIGORE PER IL SASSUOLO - Intervento di Busi su Ferrari in area di rigore, fallo netto: Pezzutto assegna il penalty.



21' - GOL ANNULLATO A CAPUTO! Azione del Sassuolo, con Lopez che serve Caputo, il quale entra in area e batte Sepe, ma viene fermato in fuorigioco: posizione irregolare di pochi centimetri ma giusta la segnalazione del guardalinee, confermata dal Var.​





ATALANTA – GENOA h. 18.00

MARINELLI

RANGHETTI – SECHI

IV: SERRA

VAR: GIACOMELLI

AVAR: PRETI