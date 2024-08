Sersanti a CM: "La Reggiana e la Juventus, Soulé e Mbangula. Quanto ti cambia passare per le seconde squadre"

Ufficio stampa Reggiana

Lasta conoscendo, anno dopo anno, gli effetti delle seconde squadre. Il club che si è mosso per primo in questo senso è lache, prima con le ora con la, ha lanciato nel nostro panorama tanti nuovi protagonisti. Da, i nuovi bianconeri hanno fatto le fortune del club di Torino ma anche di quelli in cui questi giocatori sono andati a sgrezzarsi. Tra questi c’è anche Alessandro, centrocampista con alle spalle un passato juventino e davanti un futuro radioso. In questo mercato se lo è assicurato lache lo ha piazzato in mezzo al campo e se ne gode le prestazioni. Ai nostri microfoni ha parlato così.

– “L’impatto con la Reggiana? Mi sono trovatoC’è un ambiente caldo, si sta bene, si lavora tanto eSì magari l’ultima partita non è andata come volevamo, visto che ci hanno rimontato. Ma rimane la prestazione, siamo andati bene da un punto di vista fisico e di gioco. Ilè un avversario ostico da affrontare ma“La stagione è iniziata presto, è vero, ma noi giocatori ci adattiamo, non ci sono problemi. Facciamo una preparazione adeguata, giochiamo quante piu partite possibili nel pre campionato proprio per. Quando ci dicono di andare in campo, ci andiamo. Alla Reggiana ho trovatocon una grande organizzazione che gestisce tutto. E poi il tifo, l’ambiente è caldissimo, attaccato alla squadra. C’è un bel gruppo, un buon mister, tutto per fare una ottima stagione e dimostrare quanto valiamo”.

“Ti permettono diDal mio punto di vista è sempre meglio affrontare il prima possibile questo salto.Sono quello step in più che può servire ai giovani per affrontare campionati difficili come quelli di C, B ma anche A. Poi, certo, ci sono giovani come i variche neanche ci sono passati ma quelli sono casi a parte, veri e propri fenomeni. Ma sono tanti quelli a cui fa bene, mi viene in mente, anche lui in campo contro il Como. Ti permettono di essere pronti e? Sì li ho sentiti, gli ho augurato un in bocca al lupo per le loro nuove avventure, se lo. Sono giocatori formidabili e io che ci ho giocato insieme lo so bene. Sono sicuro che faranno bene, hanno preso queste scelte per la loro carriera, sono sicuro che dimostreranno il loro valore ovunque andranno anche in futuro”.

“Basta vedere il caso di. Grazie alle seconde squadre, i giovani hanno delle possibilità che sia in caso di infortuni o che sia per meriti loro. Mbangula ha fatto la preparazione con la Juve, si è messo in mostra,. C’è qualità nei giovani e ce n’è tanta. Serve solo avere ildi buttarli dentro. I giovani hanno, voglia di fare bene di dare un mano alla prima squadra. Se mi ha sorpreso? Molto! Non me l’aspettavo sinceramente.Il suo è sembrato un, sono molto felice per lui”.

“Come vivo il mercato quando sono coinvolto? Cerco di godermi l’estate, abbiamo un mese di tempo pertra casa, vacanze e mare. Mi riposo e nel frattempo aspetto la chiamata del mio agente per valutare insieme il da farsi, le alternative che abbiamo. Ma tutto con estrema, pensando al meglio per me, per il mio futuro, senza troppe”.“Sono un centrocampista ma mi piace molto, essere vicino alla porta. Ma anche sacrificarmi per la squadra, difendere.Prossimi obiettivi? Penso solo a fare bene quest’anno, a dare tutto per la Reggiana poi quello che verrà dipenderà solo da me, da come farò.

“Le favorite per la promozione? La B è un campionato, di alto livello. Ci sono 5/6 squadre che si giocano la promozione diretta. Anche l’anno scorso ho visto che, è difficile fare pronostici. Occhio a Cremonese, Sassuolo, Palermo, Frosinone, insomma ce ne sono tante che se la giocheranno fino alla fine”.