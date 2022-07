Pur essendo un mouriniano della prima ora,. E avevo un’altra certezza: Roma avrebbe cambiato lui e non il contrario.A poco più di un anno di distanza dall’annuncio del suo arrivo,Primo, perché è riuscito a vincere un trofeo internazionale, la Conference League, al debutto tra le manifestazioni dell’Uefa. Secondo, perché sta cambiando la squadra, rinforzandola, grazie al suo nome, al suo carisma e alla sua credibilità. Io credo, per esempio, cheA dirlo non sono io, ma loro: Matic ha ribadito che l’allenatore l’ha convinto in appena cinque minuti. Dybala ha spiegato che, quando l’ha chiamato Mourinho, ha scelto la Roma per il privilegio di lavorare con lui.Già l’anno scorso, quando i Friedkin annunciarono il suo ingaggio, l’entusiasmo fu incontenibile. Sarebbe potuto essere passeggero o, comunque, ridimensionarsi dopo le prime sconfitte, invece non solo è durato, ma si è moltiplicato.se è vero che, sia i laziali sia i detrattori di Mourinho, hanno messo in evidenza come,Poi la Roma, come negli anni precedenti, non è entrata in Champions League e, seppure grazie alla vittoria della Lazio a Spezia con un gol in palese fuorigioco, è arrivata sesta, un punto dietro i biancocelesti.ma anche chi sosteneva che la Conference fosse una coppetta di terza classe. Io, proprio a Calciomercato.com, avevo spiegato che la Conference era la terza Coppa dell’Uefa proprio come la Coppa delle Coppe vinta dalla Lazio tanti anni prima. Non per questo i laziali non ne andavano (giustamente) fieri.un successo anche nei confini nazionali da 14.che già aveva fatto il miracolo di riportare tifosi allo stadio (raramente sotto le 50 mila presenze) azzerando quel senso di mediocrità appartenente a chi tifa senza vedere prospettive di successo.Oggi, dunque,(Conference, unica italiana a imporsi in campo europeo),aperta all’inserimento di altri non meno utili e funzionali, sostenuta da un pubblico caldo (lo era anche prima), numeroso (quasi quarantamila abbonati) e consapevole., quella che parte prima di metà agosto,Dipenderà dagli ultimi acquisti e dalla capacità di Mourinho di essere persuasivo con gli altri obiettivi di mercato.Mourinho, dunque,(l’allenatore manager) e che in Italia non aveva mai attecchito. Forse ci voleva una proprietà straniera per riuscirci, forse ci voleva un allenatore inesauribilmente straordinario per non lasciare l’opera a metà. Sì, perché oggi anche lui, sa che la Roma non è solo un “prodotto” da comunicare e da pubblicizzare.