Bundesliga, Kane a 35 gol: Sesko e Openda rispondono a Sancho, poker da Champions del Lipsia contro il Dortmund

un' ora fa

1

Il Lipsia batte 4-1 in rimonta il Borussia Dortmund nella 31esima e quartultima giornata di campionato tedesco. Sancho sblocca la gara a favore degli ospiti, ma la premiata ditta Openda-Sesko (saliti rispettivamente a 24 e 11 reti in questa Bundesliga) ribalta il risultato per i padroni di casa, che poi dilagano nella ripresa con i gol di Simakan e Baumgartner.



Grazie a questa vittoria nello scontro diretto, il Lipsia consolida il quarto posto in classifica (utile alla qualificazione alla nuova Champions League) con 62 punti a +5 sul Borussia Dortmund, quinto a quota 57. Nelle ultime tre giornate il Lipsia gioca sul campo dell'Hoffenheim, in casa contro il Werder Brema e in trasferta a Francoforte; invece il Borussia Dortmund gioca in casa con l'Augusta, in trasferta col Mainz e infine in casa contro il Darmstad ultimo in classifica.







Sono già certi di un posto in Champions il Bayer Leverkusen campione di Germania (ora in campo con lo Stoccarda terzo in classifica) e il Bayern Monaco secondo in classifica, che oggi ha battuto 2-1 l'Eintracht Francoforte con doppietta di Kane, sempre più capocannoniere con 35 gol.



Il Borussia Dortmund è in semifinale di Champions League contro il Paris Saint-Germain: andata mercoledì 1 maggio in Germania, ritorno martedì 7 maggio in Francia. Chi passa il turno in finale trova la vincente di Bayern Monaco-Real Madrid.