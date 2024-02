Però il Milan nondimeno è tecnico, e lo è a partire dal suo centravanti titolare, l’affidabilissimo Giroud. Che è anche se non soprattutto bravissimo di testa ma un filino statico., due profili fondamentalmente diversi, anche se non necessariamente opposti, che tuttavia rispondono a queste due necessità forse non sintetizzabili, al momento, in un unico obiettivo di mercato. In ogni caso, entrambi, con tutto il rispetto che si deve portare all’attuale centravanti rossonero, aggiungerebbero più ingredienti al gioco del Diavolo.Dovesse continuare a rimanere Pioli sulla panchina del Milan,Prendete ad esempio questo asse tipico tra Leao e Giroud, la giocata tipica del cross del portoghese (quando viene chiuso e non sa più che accelerazione provare) per la testa di Giroud, lontano, isolato a centro area.(nell’immagine sopra, per la precisione, Dani Olmo). E in tal senso si potrebbe lavorare sulla continuità di una giocata che porta punti come quella tra Leao e Giroud. E per quanto Sesko non sia ancora uno specialista del colpo di testa al pari del francese, si sta avvertendo un miglioramento realizzativo considerevole in questo senso e i margini sono importanti. Soltanto nella stagione in corso sono già 3 le incornate(su un totale di 7 reti), mentre Zirkzee non ci pensa nemmeno a rovinarsi la chioma.Poi c’è il tema della velocità.. Non sarebbe peregrina l’idea di “breakkare” centralmente, in maniera molto più diretta di quanto possa fare ora. Prendete questo intercetto di Henrichs che si trasforma in transizione fulminea grazie alla reattività e al passo di Sesko.Evidentemente non va piano se si mangia De Ligt del Bayern Monaco in quel modo. Ecco,, non tanto come superamento o sintesi dei due, quanto forse perché ha qualcosina dell’uno e dell’altro. Ma stiamo calmi.Nel senso che con Pioli è appunto un altro calcio, un altro stile. Anche Zirkzee è potente (parola chiave per Pioli), ma utilizza la sua potenza soprattutto per proteggere il pallone divinamente e variare il ritmo della manovra, grazie alla tecnica sopraffina che possiede.Il Milan finalmente potrebbe contare su un po’ di creatività, un po’ di fantasia. Perché Zirkzee non è un semplice centravanti, è anche un po’ un dieci. Con l’olandese tra l’altro il Milan avrebbe anche un po’ di quegli strappi che ora non ha lungo l’asse centrale. Non quanto con Sesko,. Detto questo non sono la progressione palla al piede o la velocità le qualità migliori del centravanti del Bologna. Con lui si può ripartire anche in un altro modo…Attraverso le sue magie.Perché quando arretra a manovrare poi inventa sempre una soluzione per uscire dal pressing e innescare le ali. Pensate dunque a tutti gli inneschi potenziali per Leao…Dopodiché nello stretto, per carità non male anche Sesko per essere alto 1,95, però Zirkzee è a un altro livello. Tanto di fantasia che di sensibilità nel tocco.