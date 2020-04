Quique Setien chiama Lautaro Martinez. L'allenatore del Barcellona ha dichiarato in un'intervista a El Larguero: "Chi sceglierei tra Neymar e Lautaro? Entrambi perché sono ottimi calciatori e a tutti piacerebbe allenare i migliori, ma sappiamo che il brasiliano del PSG costa tanto e non sarò facile riprenderlo".



"Coutinho via? È ancora nostro e mi è sempre piaciuto, ma è ancora presto per parlarne. Spero che resti il presidente Bartomeu, io credo in lui. Convinceremo Messi che abbiamo un progetto vincente per la prossima stagione, contiamo sempre su di lui".