Il presidente del Verona, Maurizio Setti ha parlato ai microfoni di Dazn nell'immediata vigilia della sfida contro l'Inter tendendo una mano alle tre società (Juve e Milan oltre ai nerazzurri ndr.) protagonisti nella creazione della Superlega. partita di San Siro.



NO ALLA SUPERLEGA - "Sulla questione Super League sono allineato sul fatto che non si debba fare, trovo corretto quasi tutto quanto detto in questi giorni".



SANZIONI - "Sul fatto di sanzionare i club o lasciare a casa della gente, prenderei del tempo perché magari ci sono direttive che arrivano dall'alto".



ABBASSIAMO I TONI - "Ci siamo detti in Lega di tenere i toni bassi, trovarci e discuterne con grande serenità. Della lettera non sono mai stato informato, dobbiamo fare tutti mea culpa e compattare la Lega altrimenti diventa difficile".