Il presidente del Verona, Maurizio Setti, ha parlato a Dazn nel post-partita della sfida persa contro l'Inter e del particolare dell'assenza delle fasce a lutto per la scomparsa di Mascetti, storico ex giocatore e ds, venuto a mancare qualche giorno fa.



LA FASCIA DIMENTICATA - “Chiedo perdono ai tifosi e alla città, purtroppo è stata una dimenticanza, abbiamo lasciato le fasce a lutto in hotel e abbiamo dovuto rimediare. Non posso fare altro che chiedere scusa alla famiglia Mascetti, alla città e ai tifosi“.



TROPPO LENTI - “Nel primo tempo siamo stati lenti, quando non metti pressione ad una squadra come l’Inter sotto il profilo del palleggio poi subisci. Ma facciamo parlare il mister che è più bravo di me“.