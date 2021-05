Maurizio Setti, presidente del Verona, parla del futuro di Ivan Juric, accostato al Torino, e di Mattia Zaccagni, trequartista vicino al Napoli. Queste le parole, rilasciate a Radio Kiss Kiss, per quanto riguarda l'allenatore croato: "Juric ha ancora due anni di contratto con noi, lo ribadisco. Aspettiamo i prossimi giorni per capire cosa potrà accadere".



SU ZACCAGNI - Queste, invece, quelle sul Zaccagni: "Se Zaccagni andrà al Napoli? Vedremo, ho letto anche del Milan. Andare in un grande club vorrebbe dire aver lavorato bene con un ragazzo forte ed un professionista serio come Mattia".



L'AGENTE - Fausto Pari, agente del calciatore, ne parla così, sempre a Radio Kiss Kiss: " Mattia piace al Napoli e al Milan come ha detto il presidente Setti? Ne sono felice. Aspettiamo ancora qualche giorno per vedere quali scenari si apriranno".