La SFIDA A MISTERPALMIERI del sabato? Ha rimesso tutto a posto. Perché i vincitori, al contrario dello scorso week-end, ci sono stati nonostante i trappoloni (il più grosso che mi viene in mente è senza dubbio il Torino). Ha funzionato anche la cinquina del MISTER, che è arrivata al traguardo come fanno le bolle fortunate. Quelle che sono spinte dal vento caldo... Nonostante ci avvicinassimo al Natale.



Hanno segnato due gol in un minuto a Udine, il Lipsia che stava sotto ha ribaltato l'Augsburg. E poi tutto è andato, a 12 contro 1 più il bonussss!



Ma chi contava di più eravate voi e due buone bollette sono arrivate. La migliore da ME-DEN ME-DEN che ne ha intavolata una a 9,05 contro 1. Leggete (e direte come me: era facile, come non ci abbiamo pensato...)



PSV



LIPSIA



BAYERN MONACO



PSG



BARCELLONA



MANCHESTER CITY



INTER



BENEVENTO



Ottina straordinaria nella sua semplicità. No? Grande ME-DEN, ogni tanto il successo è nelle cose facili.



Ecco la seconda che ha fatto Natale: Udinese 1X, Inter, Lipsia, City over 2,5, Barcellona, Bayern over 1,5 casa per un totale di 6,7 contro 1. Molto ben fatta, Gianluca Magnanti!







La SFIDA A MISTERPALMIERI della domenica? Infernale. La Premier League con le sconfitte di Tottenham e United, il pareggio casalingo del Real Madrid (senza nemmeno dire della sconfitta araba della Juventus... ) hanno azzerato tutti o quasi. Ha salvato la pelle GIOVEDI'GNOCCHI con il pareggio negli ultimi secondi del Parma, che (da singola) ha riportato a casa le spese delle altre due.



Comunque, la cosa davvero importante è il Natale in casa con la propria famiglia: a tutti voi voglio fare gli auguri di feste strepitose e regali bellissimi. Noi ci rivediamo, se volete, il 25 sera quando sarà pubblicata la rubrica di Santo Stefano, con Premier League e Serie B.



Vi abbraccio!



Il Mister