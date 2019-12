SFIDA A MISTERPALMIERI del sabato. Otto vincitori credo che non fosse mai successo in una giornata singola! E con Napoli e Juve che non vincono o addirittura perdono... Ormai qui da noi su CM ce ne sono tanti bravi sul serio. Ma DINAMITE91 si sta confermando un asso vero. Questa volta ha stampato sette overoni da 25,5 contro 1: se vi pare poco fatemi un fischio in mezzo al mare... Eccole.



ATALANTA OVER 2,5



EMPOLI OVER 2,5



BOURNEMOUTH OVER 2,5



MANCHESTER CITY OVER 2,5



BORUSSIA DORTMUND OVER 2,5



BAYER LEVERKUSEN OVER 2,5



MONTPELLIER OVER 2,5



Dalla piccionaia scroscia un applauso convinto: questi non sono colpi di fortuna. Ma intorno a lui per esempio un nick nuovo per queste terre, quello di Golazo, a poco meno di 17 contro 1 è una bellezza (Atalanta over 2,5, Empoli gol, Pescara 1X/over 1,5, Borussia over 2,5, Lipsia over 2,5, Liverpool 2 e Tottenham 1).



Smillo è la certezza che ti paga le bollette in questo periodo (è una battuta ovviamente... ). Qui si è riesibito con la classe che lo contraddistingue a 14 contro 1 (Tottenham 1/over 2,5, Montpellier over 2,5, Lazio over 2,5, Zwolle 2/over 2,5, Barcellona 1/over 2,5). Non bravo, bravissimo.



Golazo si è poi ripresentato con la classica bolla per pagarsi le spese a 3/1 (Real Madrid parziale/finale 1/1, Chelsea gol/over 2,5). Parente della bolla di Damone1 che, con un onorevolissimo 4,15 contro 1 ha piazzato Udinese over 1,5, City gol e Montpellier X2/gol. Si è andati avanti col colpo della "piccolina" di Smillo, a 4,32 contro 1 (Greuther gol, Hannover gol, Kiel gol).



L'altro nome/nick della serata è stato Gianluca Magnanti che ha fatto il bis. Prima con un colpo da vero gambler, a 9 contro 1 (Atalanta rigore si, Bayern rigore si) più una "botta" a 8 contro 1 (Everton 1X, Udinese 1X, City over 2,5, Bayern over 2,5). Belle da sembrare quasi facili. Ma non lo erano affatto.



PS L'incredibile ce lo ha raccontato Me-Den Me-Den che ha "spaccato" con una tredicina di overoni a quota 170. Sarebbe stato più felice se qualcuno avesse potuto copiarla e condividere la sua felicità natalizia ma l'ha postata sempre su CM ma non qui!



E passiamo alla SFIDA A MISTERPALMIERI di domenica. Dove è successo l'impossibile. Mai in due giorni consecutivi era capitato che ci fossero dodici vincitori! Ma soprattutto mai che in due giorni consecutivi un vincitore facesse quello che ha fatto DINAMITE91!!!!!!!!!!! Ne ha inanellate altre due, a 35 contro 1 e a 11 contro 1: superpazzesco! Eccole.



SPAL 2/UNDER 3,5



SASSUOLO X



TORINO 1X/GOL



e poi



PIACENZA 1



JUVE STABIA OVER 1,5



NORWICH OVER 1,5



SPAL X2



SASSUOLO OVER 2,5



ASTON VILLA GOL



Da spellarsi le mani, cosa dire di più? Ma come dicevo prima non è finita qui perché per esempio il nostro nuovo amico Golazo ha stampato un'altra settina da 17,78 contro 1 (Sassuolo gol/over 2,5, Aston Villa 2, Juve Stabia over 1,5, Betis gol, Valladolid X2, Padova 1, Catania 1). Superfantastico!



La chiusura ce l'ha messo il nostro amico di sempre, Kyappy80, con un bell'ambo a 4,85 (Bari 1, Bologna 2).



Insomma, un weekend da superbotti... Peccato che il mio terno di domenica, molto ben pagato, si sia arenato sui calci di rigore sbagliati da Petagna e Quagliarella. Va bene, succede: ripartiamo.