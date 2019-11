Un botto di vincitori. E di qualità! Io non ci ho capito letteralmente un'acca e questa è un'altra storia. Ma i nostri "eroi" hanno mandato alla cassa chi ha saputo leggere tra le righe della SFIDA A MISTERPALMIERI di sabato. Analizziamo.



MATTIA2017 ha ribaltato tutti con la grande idea della vittoria LIVE del Barcellona contro il Leganes (che era in vantaggio). E ci ha tirato su una sestina da paura a 36 contro 1! Eccola.



LEGANES (live) 2



ATALANTA 2



GRANADA over 1,5



MANCHESTER CITY over 2,5



LEICESTER X2 over 1,5



REAL MADRID 1



Me-Den Me-Den quando ci coglie sa fare male ai book: a 19,44 contro 1 è un bel prendere o no? Ecco i suoi numeri: Inter e Juve X2, Milan e Benevento 1X, Liverpool 2, Manchester City 1, Real Madrid 1, Barcellona 2, Ajax 1. Una novina, in una parola strepitoso!



Poi l'ispirazione del nostro Edo77 che si è "sognato" l'1-3 della Juventus e a 19 ha deciso che era il caso di passare alla cassa con quello! Chissà i brividi, se ha visto la partita...



Smillo ha fatto il suo, un tocco di classe a 10 contro 1, dando fiducia al debutto di Mourinho. Ecco la sua: West Ham 2, Leganes 2, Crystal Palace 2, Werder over 2,5, Utrecht over 2,5. Coprendosi in anticipo le bolle con la vittoria live del Barcellona a 3.



Poteva forse esimersi il Maestro, Luano70? A 7 contro 1 ha dato frutti per l'ennesima volta il suo schemino più che matematico (Juve gol, Benevento 1X/under 3,5, Livorno Pordenone e Juve Stabia over 1,5). C'è del sale in zucca in questa giocata (come in tutte le sue).



NB. SoloA mi ha sfidato sulla Serie A prendendoci alla grande ma la quota, più volte richiesta, se la tiene per sè. Poi, se azzecca... Grazie ma cosi' no!



La SFIDA A MISTERPALMIERI della domenica ha trovato due coraggiosi che si sono salvati senza Lecce-Cagliari (che con il rinvio al lunedì ha annullato tante, quasi tutte, le altre. Ovviamente per CM, non per il banco).



E' stato FERRI RAFFAELE a salire sul gradino più alto con la sua classica giocata che è andata a canestro lo stesso anche se Chiesa a Verona non ha giocato. E' arrivata a 14 contro 1 con queste partite:



ASCOLI over 1,5



EIBAR over 1,5



BOLOGNA 1X over 2,5



ROMA 1X over 1,5



VILLARREAL GOL



SASSUOLO X2 over 1,5



A 3,68 contro 1 è giunto il terno di Carmine D'Onofrio, che è stato l'altro a fare centro (con Sassuolo over 2,5, Roma over 2,5, Samp 1X/under 3,5).



In fin dei conti con i botti del sabato non si è andati male, anzi: in questa rubrica postano in tanti che ci sanno fare sul serio!!!