Secondo week-end con la SFIDA A MISTERPALMIERI e si fanno avanti altrI vincitori. Non il sabato che è stato pieno di trappole (Borussia Dortmund, Chelsea ecc ecc...) ma la domenica ha visto la splendida vittoria di DINAMITE91, che ha inanellato un terno di marcatori di grandissimo valore, a più di 12 contro 1! Non male no? Eccoli



DUVAN ZAPATA



LUKAKU



QUAGLIARELLA



quota 12,37



Per quanto riguarda invece chi è andato a dama con le partite, due nostri amici con quote assolutamente vicinissime tra loro. RONIE9 ha colpito con il terno qui sotto a quota 10.



LAZIO X



CAGLIARI 2



GENOA GOL



Leggermente sotto quota 11 contro 1 ecco ANDYCARROL9.



LAZIO GOL



CAGLIARI 2



SASSUOLO 1



ARSENAL 1X GOL



Ora le nazionali, da giovedì. Seguiteci sempre e consigliateci al meglio!